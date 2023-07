Jeanine Nieuwenhuis en Jack Black winnen GP-kür op CDI Grote Brogel

Jeanine Nieuwenhuis debuteert dit weekend met Jack Black WW (v. Hofrat) op het hoogste niveau en doet dit niet geheel onverdienstelijk. Gisteren werd de combinatie nog zevende in de Grand Prix en in de kür op muziek ging daar een flinke schep bovenop. Met ruim 74% wisten ze de kür ruimschoots te winnen. Meer Nederlands succes was er voor Kirsten Teeuwen die derde werd.

Nieuwenhuis en Jack Black WW debuteerden in februari succesvol in de Inter I en hebben nu de overstap naar de Grand Prix gemaakt. Waar ze in de reguliere Grand Prix-proef nog zes combinaties voor zich moesten dulden gingen ze er in de kür op muziek met de winst vandoor. Aan het einde van het protocol verscheen er 74.385%.

Kazuki Sado verstoorde een Nederlands een-tweetje door zich tussen Nieuwenhuis en Kirsten Teeuwen in te rijden. Sado stuurde voormalig Bundeskampioen Fürst William OLD (v. Fürst Wilhelm) naar 72.230%. Kirsten Teeuwen maakte de top drie compleet en reed Camorkus (v. Contango) naar 70.165%.

Uitslag

