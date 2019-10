Jeanine Nieuwenhuis houdt Inter I-zege op het nippertje in eigen land

Jeanine Nieuwenhuis ging er vrijdagmiddag met Great Lady TC (v. Bretton Woods) met de overwinning vandoor in de Intermédiaire I in Exloo. Ze werd op de hielen gezeten door Lisa Breimann met Aida Luna OLD (v. Rousseau), die 0,01% minder kreeg op haar protocol.

Nieuwenhuis won donderdag ook al de Prix St. Georges met Great Lady TC bij het internationale debuut op dit niveau van de merrie. Ze kreeg toen ruim 72%, maar kwam vandaag met 70,883% iets lager uit.

Mooie cijfers

De enige storing die Nieuwenhuis en de achtjarige merrie in de proef hadden zat in de wissels om de twee, maar verder kreeg het duo een hele reeks mooie cijfers. Zo stonden er achten voor onder andere de wissels om de drie, schouderbinnenwaarts, de uitgestrekte draf en zelfs een negen voor een van de appuyementen in draf.

Een fractie

Twee van de juryleden plaatsten Nieuwenhuis bovenaan, twee zagen de Nederlandse amazone op de tweede plek en eentje zette haar op de derde plaats. Uiteindelijk was haar totaalscore van 70,883% precies 0,01% meer dan wat Breimann kreeg van de jury.

Niet unaniem

Dominique Filion eindigde met Frida K (v. Fidertanz) net als donderdag op de vierde plaats. Haar score van vandaag was net als bij Nieuwenhuis iets minder dan op de eerste dag, waarbij de juryleden het ook niet helemaal eens waren over de plaatsing van Filion. Bij een van de juryleden stond Filion op de tweede plaats met 71,324%, maar ze werd ook door een van de juryleden op de twaalfde plek gezet met 66,029%. Met haar totaalscore van 68,853% eindigde Filion achter Loranne Livens met Aragon L (v. Aaron), die 69,412% kreeg van de jury.

Ex aequo

De proef van Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) leverde 67,706% op en de zesde plaats en deze plek deelde het duo met Wenda Welten, die dezelfde punten kreeg met Firefly (v. Wynton).

Uitslag

Bron: Horses.nl