Jeanine Nieuwenhuis is in de winning mood

Jeanine Nieuwenhuis is lekker op dreef in Exloo. Ze schreef al de overwinning in de Prix St. Georges en de Inter I op haar naam met Great Lady TC (v. Bretton Woods) en voegde daar zojuist ook de zege in de Grand Prix aan toe met TC Athene (v. United). De overwinning was niet helemaal unaniem, maar met haar totaal van 70,609% verwees de Nederlandse amazone Michelle Hagman Hassink met Chagall H (v. Chirlon) met 70,370% naar de tweede plaats.

Nieuwenhuis kreeg in het begin van de proef in het appuyement naar links even te maken met een storing, die onvoldoendes opleverde, maar zette verder een mooie proef neer met hoge punten voor meerdere galoponderdelen. Zo kreeg de combinatie negens voor de uitgestrekte galop en de wissels om de pas en stonden er een hele rits achten voor de versterkingen in draf en de pirouettes.

Top drie

Lynne Maas was de tweede Nederlandse in de top drie met Eastpoint (v. Westpoint). Twee van de juryleden plaatsten Maas op de eerste plaats met scores van dik 71%, maar gemiddeld kwam het duo uit op 69,652%, waarmee ze achter Hagman aan kon sluiten voor de prijsuitreiking. Maas kreeg een heel aantal mooie cijfers van de juryleden waarbij de passage, de uitgestrekte draf en de wissels om de twee de hoogste punten opleverden. In de dubbeltellende serie wissels om de pas kreeg Maas een paar onvoldoendes, die haar gemiddelde wat naar beneden trokken.

Uitslag

Bron: Horses.nl