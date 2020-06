Jeanna Högberg verkoopt 16-jarige Duendecillo P

De 16-jarige Duendecillo P (v. Blue Hors Don Romantic) verlaat de stallen van de Zweedse Jeanna Högberg. De hengst liep in maart een ernstige spierblessure in de wei op en is volledig hersteld. Het paard mag het nu wat rustiger aan gaan doen en wordt niet meer op het hoogste niveau uitgebracht. De Finse Tuisku Lamberg, die uitkomt bij de junioren, neemt de teugels van Duendecillo P over.

De vos werd door Högberg sinds maart 2015 in de Grand Prix gestart. Eind februari was de combinatie bij de wereldbekerkwalificatie in Göteborg voor het laatst in de ring te bewonderen.

Successen

Högberg heeft bijgedragen aan vele top klasseringen voor het Zweedse team. In juli 2018 maakte de amazone deel uit van het Zweedse team dat de Nations Cup in Falsterbo won. In mei 2018 hielp ze Zweden aan de overwinning in de Nations Cup in Uggerhalne.

Bron: Horses.nl/Ridsport/Instagram