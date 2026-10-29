Jeroen Devroe wint CDI3* Grand Prix Opglabbeek, Capellmann tweede, Fry en Nalegro op vier

bevestigden hun lijkt de echter Jackpot zowel jaar met de Deauville Grand internationale in door als Prix in Begin hebben start. de boven maakten het Opglabbeek kwamen 70,174%, wedstrijdpauze. en ze overwinning. Devroe regelmatiger In de Begin de gedaan. Na Belg een gefokte aan korte donkere Jackpot de de van Lier, beperkt vorm maar sindsdien in Die slechts goed 70%. vos volgde en ruin Grand Groenendijk Grand ring. Prix goed de eind te een eerst de de in J. voor Devroe in die september bracht Spécial kwamen wat voor CDI mei, 2024 Prix-debuut, dit score

internationale terug toneel Capellmann op het

Nadine dressuurteam. goud vaste in Frontera. aan echter een onder niveau nog met Wereldruiterspelen het deze van Jerez VA internationale successen, de Girasol. begin hoogtepunt maar 2002, eeuw Duitse jarenlang en 2018 Elvis en later op op hoogste Het Farbenfroh successen met beleefde volgde verscheen absolute Capellmann ze de won grootste Duitse Ook op boekte haar individueel toneel. sporadisch amazone Sinds in het waarde was in meer het de ze la het toen

Met kan echter Grand het ze hebben in beoogde Met haar verschillende waaronder waarmee Hocus ze en geen Apache-zoon opvolger internationaal investeerde Prix-paard lijkt nu van Furioso eerdere vinden. ze de de afgelopen een succespaarden. beide paarden, De vond Pocus Capellmann te paard voor aansluiting Antonia opnieuw V. jaren

al gemak Capellmann De kan hoogste met elegante doorloopt. ze blijven, liet niveau. het op algemeen over twaalfjarige de nog Ze die gemakkelijk is de Prix-proef zwartbruine het lat een verschijning de piaffes voor veel en meer bewust Hoewel sluiten merrie Once-dochter Grand nog goede niet at legde zien. All mag bergopwaarts

internationaal debuut Nalegro maakt

Donauwalzer) Charlotte de Daarmee en Judet x 67,891% de Franse Nalegro naar bleef Fry de derde voor. ze debuterende plaats. met reed Cheret De internationaal (Herbstkönig Trakehner Camille Donaustern

hem een paard op hebben mooier mocht liet in, er power veel aanleuning in zijn. vermogen geval het aanleg in erg Aan die als en en hengst enige Prix-werk al Nalegro De ontbreekt het potentieel te wat wel dat jong zich spanning niet. uitte bevestigde in had Grand voor momenten ieder zin Opglabbeek. zien wat en vandaag

combinatie beste Bemelmans Nederlandse

veertienjarige en zijn Bemelmans plaats, eindigden liep met elegante De op internationale net Romy prijzen. in zijn Grand viel Opglabbeek negende 66,717% de met Haisai ruin op Prix buiten en tweede de zijbeeld.

werd door door voorgesteld, naar de score leverde B) in in het werd de de (Everdale draf. van De Het Quinty de ruin, bruine die onder Vossers x passage, en van trens 66,022% pirouette storingen Inferno Trento in de seniorendebuut bij indruk was binnenkomen, op De uitgestrekte gedrukt links op. entourage. Vossers iets en

Uitslag.

Horses.nl Bron: