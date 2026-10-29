Jeroen Devroe wint CDI3* Grand Prix Opglabbeek, Capellmann tweede, Fry en Nalegro op vier

Savannah Pieters
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Jeroen Devroe wint CDI3* Grand Prix Opglabbeek, Capellmann tweede, Fry en Nalegro op vier featured image
Charlotte Fry met Nalegro Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Savannah Pieters

Jeroen Devroe heeft op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek de driesterren Grand Prix gewonnen. Met Jackpot (Everdale x Jazz) was de Belg de enige combinatie die de grens van 70% doorbrak. Nadine Capellmann bekroonde haar internationale rentree met de tweede plaats. De Duitse amazone, die sinds 2018 nog maar sporadisch internationaal aan de start verscheen, behaalde met de All at Once-dochter Antonia 68,956%. De internationaal debuterende KWPN-hengst Nalegro (Painted Black x Negro) kwam onder Charlotte Fry tot ruim 67%, goed voor de vierde plaats. De beste Nederlandse prestatie was voor Romy Bemelmans en Haisai (Apache x Ferro), die als negende eindigden.


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