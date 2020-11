Jeroen Leatherdale verkocht naar Engeland

De 6-jarige Jeroen Leatherdale (v. Lord Leatherdale x Negro x Nimmerdor) gefokt door C. van Gorkum uit Udenhout is onlangs verkocht naar Engeland en heeft inmiddels zijn stal betrokken bij zijn nieuwe eigenaresse, de Grand Prix amazone Nicolle Begovic. Jeroen Leatherdale was in gezamenlijk eigendom van Charlotte Fry en Van Olst Horses.

Charlotte Fry heeft zelf de talentvolle bruine ruin opgeleid en was onder andere zeer succesvol in jonge paarden-proeven en in de Subli Cup 2019/2020. Als 5-jarige won Jeroen Leatherdale één van de voorrondes van de Subli Cup en plaatste zich voor de finale die verreden werd tijdens Jumping Amsterdam.

Bron: Persbericht