Jeroen van Lent over Belgisch dressuursucces: ‘Ze zeggen dat dressuur geen teamsport is, maar we hebben dit samen bereikt’

De Belgische dressuur zit al enkele jaren in de lift en is op een nog nooit eerder vertoond niveau aangekomen. België hoort op dit moment bij de beste dressuurlanden van de wereld en heeft een kans op eremetaal op het EK dressuur komende zomer. Buiten goede ruiters en goede paarden, speelt de teamspirit volgens de Belgische dressuurmanager Jeroen van Lent een belangrijke rol. “De juiste sfeer is belangrijk en ik denk dat we die hebben.”

Jeroen van Lent is van huis uit springruiter en rolde via zijn vrouw Sophie Baetens in de dressuursport. “Toen ik voor het eerst meeging naar een dressuurwedstrijd, snapte ik er weinig van. Een hele individuele sport waarbij er weinig gezelligheid was, maar veel jaloezie en ruiters die elkaar niet als collega’s, maar vooral als concurrenten behandelden. Ik vond het maar een bekrompen wereldje. Toen ik naar een volgende dressuurwedstrijd ging, heb een barbecue in de vrachtwagen geladen en de mensen uitgenodigd. In de springwereld gunt iedereen een ander de zege en in de dressuur is dat niet altijd zo. Ik heb er altijd voor gewerkt om meer samen te genieten van de sport, dat heb ik gedaan toen ik meeging met mijn vrouw naar concoursen en dat doe ik nog steeds. Sterker nog: ik zie het als kern van mijn job.”

Lees een interview met Jeroen van Lent in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop