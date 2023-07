Jessica Buying wint Inter I Grote-Brogel met nieuw PR

In de Prix St. Georges vrijdag op CDI Grote-Brogel kwam Jessica Buying net te kort voor een top vijf klassering maar vandaag in de Intermédiaire I nam de amazone sportief revanche. Met Kaeny (Governor x Junior STV) reed ze naar 69,177%: goed voor de overwinning én een nieuw persoonlijk record.

De voor Palestina uitkomende Aleksandra Maksakova stuurde Aimee (v. Ampere) naar de tweede score van 67,441%. De top drie werd compleet gemaakt door Iryna Kharchenko uit Oekraïne met Fanto (v. Fantastico). Zij scoorden 66,912%.

Theo Hanzon

In de Prix St. Georges reed Theo Hanzon JFK (v. Forty), die in Grote-Brogel zijn eerste internationale wedstrijd loopt, naar de derde plaats. Vandaag in de Intermédiaire werd het met 65,765% de vijfde plek.

Bron: Horses.nl