Jessica Buying wint ook Inter I-kür in Grote Brogel

Na de Intermédiaire I hebben Jessica Buying en de Governor-dochter Kaeny ook de Inter I kür op muziek op CDI Grote Brogel gewonnen. Buying zette in haar eerste internationale kür met de achtjarige merrie een prachtige score van 74,208% neer. Daarmee reed ze zich dik drie procent los van Yasemin Kap en voorheen door Kim van der Muren gereden WK-merrie Guadeloupe-Beau (v. Bordeaux).

Hoogtepunten in de kür van Buying en Kaeny waren de verruimingen in alle drie de gangen waarvoor meerdere achten en zelfs een negen (uitgestrekte galop) werden genoteerd. Maar ook voor de series en de pirouette naar rechts konden ze juryleden 7,5-en en achten kwijt. De amazone vertelde eerder in een interview met de Paardenkrant: “Kaeny heeft denk ik alles in zich. Ze heeft drie erg goede gangen en ze kan alles. Wissels, uitstrekken, piaffe en passage.. En daarbij heeft ze een fantastische instelling, ze wil het altijd voor me doen.”

Debuut Guadeloupe-Beau en Kap

De inmiddels twaalfjarige Guadeloupe-Beau liep op vijfjarige leeftijd naar brons in de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden en werd reservekampioen in de Pavo Cup, het jaar daarvoor won ze zelfs de Pavo Cup. Daarna bracht Kim van der Muren de merrie van het Thaise echtpaar Pantapa uit tot en met internationaal Lichte Tour-niveau. In Grote Brogel maakte de merrie afgelopen week haar internationale Lichte Tour-debuut met de Turkse Yasemin Kap. Ze werden vijfde in de Prix St. Georges (66,765%), vierde in de Inter I (66,059%) en tweede in de kür (71,008%).

Hanzon derde

Theo Hanzon stuurde JFK (v. Forty) naar de derde plaats (van vier) in de kür. Met de pas negenjarige hengst, die hij in gedeeld eigendom met Laura Schiffmacher heeft, scoorde Hanzon 69,750%. De KWPN-gefokte JFK liep in Grote Brogel zijn eerste internationale wedstrijd.

Junioren-kür

In de kür op muziek voor junioren waren er twee Nederlandse top drie-klasseringen. Jamie van Egdom en Jeweldale Ritme (v. Lord Leatherdale) mocht met 71,858% de tweede prijs in ontvangst komen nemen, Maddy Dijkshoorn en Querello (v. Quaterback) eindigden met 71,142% op de derde plaats.

Bron: Horses.nl