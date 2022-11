Jessica Dertell wint CDI-W Grand Prix met Cennin

Nadat Jessica Dertell al een hele rits overwinningen op haar naam schreef met de KWPN-hengst Cennin, voegde ze daar afgelopen weekend in Melbourne ook de zege in de CDI-W Grand Prix aan toe. Het duo won deze rubriek met een totaal van 68,152%.

In de WB-kür, die door de jury werd gewaardeerd met een score van 68,850%, moesten de twee genoegen nemen met de derde plaats. Lindsey Ware won deze rubriek met Aristede (v. Aachimedes), zij was met haar score van 71.875% de enige, die over de zeventig procent ging. Kerry Mack eindigde met Mayfield Limelight (v. Whisper) op de tweede plek met een totaal van 69,305%.

Bron: KWPN/Horses.nl