Jessica Dunn steekt er in Intermédiaire I duidelijk bovenuit, Heijkoop zevende op CDI Lier

Jessica Dunn hield vanmorgen in Lier twee Belgische favorieten achter zich. In de Intermédiaire I ging de Britse amazone met de elfjarige Dan Its Carston (v. Durable) als enige dik over de 70 procent heen. Met een gemiddelde van 72,295% eindigde Dunn bij alle juryleden op de eerste plaats.

Jessica Dunn stak er met haar in Groot-Brittannië gefokte ruin duidelijk bovenuit. Dan Its Carston is een zoon van de KWPN-geregistreerde Durable (Spielberg x Tango). Op het podium bevonden zich verder de Belgische combinaties Aure Spleeters met de 13-jarige vos Furby de la Ferme Rose (v. Fürst Nymphenburg) en Eline Boray De Koninck met de elfjarige Oldenburger Dollars (v. Destano). De Belgische amazones deden weinig voor elkaar onder: 69,206% tegen 68,971%). Bij hen liepen de juryoordelen wat verder uiteen.

Daniëlle Heijkoop zevende

Ook verderop in het klassement waren de verschillen heel klein. Daniëlle Heijkoop eindigde met de KWPN-goedgekeurde hengst Livius (v. Bordeaux) op de zevende plaats (67,324%). Met de door haar ouders zelf gefokte Jongleur STH (v. Expression) werd Jeanine Nekeman 14-de (63,294%).

Bekijk hier de uitslag

Horses.nl