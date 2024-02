Jessica Howington maakt internationaal debuut met Serenade MF

De Amerikaanse Jessica Howington kocht begin van dit jaar het Grand Prix-dressuurpaard Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) van Alice Tarjan. Zij leidde de Sir Donnerhall I-dochter op en bracht haar sinds 2022 uit op internationaal Grand Prix-niveau. In hun internationaal debuut reed Howington de elfjarige merrie naar de overwinning in de hoofdrubriek van zaterdag 17 februari op het World Equestrian Centre (WEC), de Grand Prix Special CDI3*.

Howington verscheen twee weken geleden al met de merrie op een nationale show, maar dit was hun eerste CDI-wedstrijd samen. Jessica en Serenade MF scoorden een percentage van 68,915% en wisten daarmee de KWPN gefokte Fayvel (v.Zizi Top) met in het zadel de Amerikaanse Anna Marek voor te blijven (68,277%). Een dag eerder moest Howington deze combinatie nog voor zich dulden in de Grand Prix CDI3*, waar ze op de tweede plaats eindigde.



Uitslag Grand Prix Special

Uitslag Grand Prix

Bron: Horses.nl