Jessica Howington over KWPN’er Cavalia: ‘Ze is super gevoelig’

De overwinning in de Grand Prix Special in Ocala ging naar de Amerikaanse amazone Jessica Howington en de 14-jarige KWPN-merrie Cavalia (Sir Donnerhall x I.P.S. Gribaldi). Howington kreeg met de vos een score van 70.609%. De tweede plaats ging naar Susan Dutta en Don Design DC (v. Der Designer) met 70.022%. Kerrigan Gluch en Mejorano HGF (v. Grandioso) scoorden 67.283% en maakte hiermee de top 3 compleet.

Howington rijdt nog geen twee jaar op de KWPN’er en noemt het nog steeds ”een nieuw partnerschap”. Ze voegde eraan toe: ”We zijn nog steeds dingen aan het uitwerken, maar ik was blij met haar vandaag. Het was niet mijn ideale test, maar ze bleef in ieder geval bij me en bleef kalm. Dat is altijd goed.”

Cavalia’s pittige karakter

Vanwege Cavalia’s pittige “merrie”-houding gaat het leerproces in kleine stukjes. “Mijn doel met haar is echt om elke proef die ik kan met haar te verbeteren,” zei ze. “Ze is zo moeilijk, dus als ik het elke keer langzaam kan verbeteren, ben ik daar al blij mee. Ik moet heel voorzichtig zijn. Ze is supergevoelig.”

‘Ze voelde zich moe’

Omdat de proef van Howington om 18:20 uur was, moest ze ook het schema van Cavalia aanpassen. ”Ze voelde zich vanavond moe”, erkende Howington. ”Ik moest proberen haar opgepompt te krijgen om de proef af te maken. Het is super laat voor haar. Ik rijd haar alleen heel vroeg in de ochtend, dus ze dacht: ‘Wat is er aan de hand?”’

Goede voorbereiding op de Special

Howington was van mening dat het een voordeel was om de Grand Prix-klasse rond dezelfde tijd als de Special. “Het was een goede voorbereiding, en het heeft me zeker doen beseffen waar we aan moeten werken en wat we kunnen verbeteren”, zei ze.

Bron: Persbericht