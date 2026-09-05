Jessica Leijser op dreef in Polen: na tweede plek in PSG zege in Inter I

Ellen Liem
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Jessica Leijser op dreef in Polen: na tweede plek in PSG zege in Inter I featured image
Jessica Leijser met Miratira van de Baanse. Foto: Maartje van der Velden
Door Ellen Liem

Jessica Leijser is goed op dreef in Wierzbna Bialy Las. Op het CDI in Polen reed ze Miratira van de Baanse (v. Franklin) vrijdag met 68,177% naar de tweede plaats in de Prix St. Georges en vandaag wonnen ze met afstand de Intermédiaire I. In deze proef reed Leijser de negenjarige merrie naar 67,794%.


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