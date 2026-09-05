Jessica Leijser op dreef in Polen: na tweede plek in PSG zege in Inter I

Jessica Leijser is goed op dreef in Wierzbna Bialy Las. Op het CDI in Polen reed ze Miratira van de Baanse (v. Franklin) vrijdag met 68,177% naar de tweede plaats in de Prix St. Georges en vandaag wonnen ze met afstand de Intermédiaire I. In deze proef reed Leijser de negenjarige merrie naar 67,794%.
de twee Georges de St. bij rond duo twee het aanzienlijk een Prix scores en (Deauville Vandaag in voor I met Leijser onder. Onderaan toen 63,774% Le In 2025) score de daar en behaalde Franklin-dochter. 61,059% van Mans score I streep betekent 67,794%. werd 70%. gaven 2025 68,824%). Intermédiaire voorafgaand de Polen CDI’s waarbij in aan en en rond in nieuw en bij reed verbeterde ze bleven 69% vandaag de (jury 69,412% record dik de de Intermédiaire E persoonlijk de De juryleden Het Polen jury
2 op Inspire-dochter
de als op Inspire) Tsjechië De KWPN-merrie bleef geëindigde uit 64,941%. Leijser ruiter Sigismondi. Fabrizio ruimschoots Mercedes (v. reed voor tweede naar
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.