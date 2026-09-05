Jessica Leijser op dreef in Polen: na tweede plek in PSG zege in Inter I

de twee Georges de St. bij rond duo twee het aanzienlijk een Prix scores en (Deauville Vandaag in voor I met Leijser onder. Onderaan toen 63,774% Le In 2025) score de daar en behaalde Franklin-dochter. 61,059% van Mans score I streep betekent 67,794%. werd 70%. gaven 2025 68,824%). Intermédiaire voorafgaand de Polen CDI’s waarbij in aan en en rond in nieuw en bij reed verbeterde ze bleven 69% vandaag de (jury 69,412% record dik de de Intermédiaire E persoonlijk de De juryleden Het Polen jury

2 op Inspire-dochter

de als op Inspire) Tsjechië De KWPN-merrie bleef geëindigde uit 64,941%. Leijser ruiter Sigismondi. Fabrizio ruimschoots Mercedes (v. reed voor tweede naar

Uitslag

Bron: Horses.nl