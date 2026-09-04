Jessica Leijser tweede in PSG Wierzbna Bialy Las met 68,177%

Petra Trommelen
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Jessica Leijser tweede in PSG Wierzbna Bialy Las met 68,177% featured image
Jessica Leijser met Miratira van de Baanse. Foto: Maartje van der Velden
Door Petra Trommelen

Jessica Leijser is vandaag als tweede geëindigd in de Prix St. Georges in Wierzbna Bialy Las. Met de Franklin-dochter Miratira van de Baanse kwam de amazone uit op 68,177%. Opvallend genoeg waren de paarden op de eerste twee plaatsen allebei nakomelingen van Franklin. De winst ging naar Karoline Rohmann, die de Franklin-zoon Hedelunds Fellini naar 71,383% stuurde.


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