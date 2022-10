Jessica Leijser wint Intermédiaire I in Polen

In de Prix St. Georges van CDI Zakrzow op vrijdag werd Jessica Leijser met Kashmir (Glamourdale x Vivaldi) zevende en vandaag in de Intermédiaire I ging er een flinke schep bovenop. Hierin scoorde het duo 70,883%: goed voor de eerste plaats, een persoonlijk record én hun eerste internationale overwinning.

Margot Arkema is bezig aan een constante wedstrijd in Polen. Vrijdag werd ze met Gavaristo (v. Tango) tweede in de Prix St. Georges en vandaag in de Intermédiaire I scoorde ze 68,431% en opnieuw een tweede plek. Diana Porsche maakte de top drie compleet. Met Kentucky (v. Desperado) reed de Oostenrijkse amazone 68,333% bijeen.

Uitslag

Bron: Horses.nl