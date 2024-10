Jessica Nesselaar met twee paarden bovenaan in juniorenkür

Jessica Nesselaar pakte gisteren op Indoor Friesland al de winst en de derde plaats in de landenproef bij de junioren, in de kür werd het zelfs plaats 1 en 2. Met Kiekeboe Odette B (v. Feel Good) was er de winst met een score van 74%, met Indigo (v. Apache) de tweede plaats met 72,992%.

Jessica Nesselaar lest bij Adelinde Cornelissen en Wesley Mulder en wordt in het WTC Leeuwarden begeleid door de laatste. Wesley Mulder: “Ik probeer bij iedere combinatie die ik les geef open minded te beginnen. Jessica kwam bijvoorbeeld met twee paarden bij mij en ik maak dan voor beiden een eigen plan van aanpak.” Jessica Nesselaar: “Wat ik zo fijn vind bij Wesley is dat hij niet alleen naar het beeld kijkt, maar ook naar het gevoel dat het geeft. Indigo bijvoorbeeld ziet er altijd mooi uit, maar kan voor mij best sterk zijn. Daar werken we dan aan.”

Winst uit korte momenten

Wesley Mulder: “Daarnaast vind ik het belangrijk dat in het losrijden een oefening een paard beter maakt, niet alleen dat het er goed uitziet. Jessica is heel fijn in haar motoriek en dat maakt lesgeven iets makkelijker. Zij kan het lichaam van een paard zo maken dat oefeningen beter uit de verf komen. Ook proberen we uit korte momenten zoveel mogelijk winst wordt behaald. Ik bedoel sommige paarden hebben op het voorterrein al drie proeven in hun benen en dat is bij mij niet de bedoeling.”

Meer ontspanning

“Dressuurruiters kunnen van springruiters leren dat alles aan komt op ontspanning. Springruiters gaan met moeilijke situaties makkelijker om dan dressuurruiters. Zo kunnen deze disciplines samen komen en als dat dan goed lukt, krijg je het beeld van een Jessica. Het motto van de meeste springruiters? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Jessica springt ook bij mij. Als ze dressuur rijdt, moet ik vaak zeggen ‘denk eenvoudiger’. Echter als ze springt, moet ik ook zeggen ‘denk niet te gemakkelijk, denk als een dressuurruiter dan wordt je springen beter’. Als je paard dressuurmatig beter voor elkaar is, krijg je meer controle en dus een fijner paard en dus een betere sprong.”

Via ijssalon naar les

Jessica Nesselaar: “Ik heb inderdaad zowel met springen als dressuur veel aan de instructie van Wesley, maar daar heb ik wel wat voor moeten doen. Ik zag hem in Ermelo Marten Luiten lesgeven en dat wilde ik ook. Ik heb hem toen een paar keer geappt, maar hij was druk en het kwam er niet van. Op een gegeven moment zag ik hem bij een ijssalon in Garderen. Toen heb ik hem weer geappt dat ik graag les van hem wilde. Zo is het begonnen. Wat ook fijn aan Wesley is en goed werkt voor mij is dat hij grappig is. Ik kan op het voorterrein te serieus zijn en Wesley wil het dan wat gemakkelijker en met meer ontspanning. Dan maakt hij een grapje en moet ik lachen en word ik wat relaxter.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Indoor Friesland