Jessica Nesselaar naar derde plaats bij inloopproef Children

Jessica Nesselaar was een maand geleden al goed op dreef met de achtjarige Cream on Top in Sint-Truiden door een nieuw persoonlijk record van 72,262% te noteren in de inloopproef voor Children. Vandaag opende ze het concours in Grote-Brogel met de FS Champion de Luxe-zoon met de derde plaats. Ze scherpte haar record in de inloopproef aan met 73,018%.