Jessica Poelman tweede in U25 Vilhelmsborg

Jessica Poelman zette vandaag in Vilhelmsborg een goede prestatie neer met de 15-jarige KWPN'er Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson). Poelman reed de ruin in de Lövsta Future Challenge voor U25-combinaties naar 69.282%. Met deze score eindigde ze op de tweede plaats. Pia Fälth en Lone Dichmann plaatste haar aan kop. Van Dichmann kreeg ze de hoogste score van 71,923%. In augustus maakte het paar in de U25 deel uit van het EK team.