Jessica Poelman wint U25 GP Exloo en is constantste van het stel

Veel van de Nederlandse U25-combinaties lukt het nog niet om constant te scoren. De uitslagenlijst van de eerste observatie (NK Dressuur) en de tweede (CDI Exloo) ziet er heel anders uit en ook tussen gisteren (Intermédiaire II) en vandaag (U25 GP) zitten een paar grote verschillen. Het meest constant presteert Jessica Poelman. Gisteren werd de amazone, die zilver won op het NK, derde in de Intermédiaire II en vandaag won ze de U25 Grand Prix met Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) met 70,128%. Marten Luiten, die Nederlands Kampioen werd met Fynona, werd gisteren vierde (Int-II) en vandaag achtste.

Jessica Poelman, die vorig jaar drie medailles mee naar huis nam van het EK in Hagen, heeft Chocolate Cookie mooi constant in vorm. Op het NK scoorde ze 72,521% in de U25 Grand Prix, in Exloo werd het internationaal vandaag 70,128%. Dat was genoeg voor de overwinning want de veertien deelnemers gingen niet over de 70%.

Tussen de Intermédiaire II van gisteren en de U25 Grand Prix van vandaag in Exloo zitten qua plaatsing grote verschillen, maar in de punten vallen de verschillen mee. Het gros van de (Nederlandse) ruiters scoort rond de 68-69%. Maar er zijn uitzonderingen.

Zoë Kuintjes, Febe van Zwambagt, Thalia Rockx

Zoë Kuintjes, gisteren nog 13e in de Int-II met 65,49%, kwam vandaag in de U25 Grand Prix in Exloo een stuk beter voor de dag en reed Cupido (v. Rhodium) naar 69,915%, goed voor de tweede plaats. De Belg Nico Nyssen, sinds kort stalruiter bij stal Glock, scoorde net iets minder met Farrington (69,487%).

Febe van Zwambagt, die gisteren die Int-II won met Fernandell MS (70,735%), kwam vandaag in de U25 GP op 68,846% (4e). Thalia Rockx, gisteren tweede met Verdi de la Fazenda (70,245%), scoorde vandaag 68,718% (5e).

Marten Luiten

Marten Luiten, die vlak voor het NK Dressuur de overstap maakte naar de U25 Grand Prix, won op het Nederlands Kampioenschap overtuigend met vette percentages. In Exloo, op de tweede observatie, gaat het wat minder. In de Intermédiaire II scoorde Luiten 69,216% (4e), in de U25 Grand Prix was er 67,607% (8ste).

Ook Corinda Luttjeboer en Carlijn Vaessen, nummers 4 en 5 van het NK, kwamen in Exloo lager uit. Luttjeboer scoorde vandaag 67,255% (7e), Vaessen 64,706% (14e).

Uitslag

Daphne van Peperstraten wint Intermédiaire I

In de Intermédiaire I scoorde geen van de deelnemers over de 70%. De winst in de CDI3*-rubriek was voor Daphne van Peperstraten met Hotmail V met 69,608%

Uitslag