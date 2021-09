Jessica Süss wint CDI3* GP Hagen, neefje Hermès tweede

Naast de Europese Kampioenchappen is in Hagen ook nog een CDI3* uitgeschreven (waar sommige EK-deelnemers hun paarden ook nog een tweede Grand Prix lieten lopen). De top-6 werd echter gevuld door zes niet aan het EK deelnemende combinaties met de Duitse Jessica Süss aan kop. Zij stuurde Duisenberg (v. Desperados) naar 72,152%. Tweede werd de door familie Gijsbers gefokte Bonheur de la Vie (v. Bordeaux, het neefje van Hermès), die met de nu voor Duitsland uitkomende Oostenrijkse Sandra Nuxoll 71,848% noteerde in zijn tweede internationale Grand Prix.