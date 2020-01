Jessica von Bredow-Werndl: ‘Dalera is heel gretig’

Jessica von Bredow-Werndl won met TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) vorig jaar individueel brons op de Europese kampioenschappen in Rotterdam en is al zo goed als verzekerd van een startplaats in de Wereldbekerfinale in Las Vegas, maar denkt erover haar tweede paard Zaïre (Son de Niro x Jazz) daar aan start te brengen. De focus voor de Duitse ligt dit jaar namelijk op de Olympische Spelen in Tokio.

Op de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart versloeg Von Bredow-Werndl de vrijwel onverslaanbare Isabell Werth. “Ik denk dat het onze beste prestatie tot nu toe is en ik kan haar niet meer dankbaar zijn dan ik nu ben. Ze was volledig bij me en ze deed haar uiterste best. Ik ben sprakeloos”, vertelde de amazone na haar overwinning.

Als een rockster

“Dalera is een heel, heel speciale merrie en ze is het allerliefste paard als je met haar knuffelt en als je met haar rondloopt heb je al een fantastische tijd. Maar zodra je op haar zit, wil ze je alles geven. Ze is heel gretig, ze wil graag werken en ze voelt als een rockster in een competitie. Ze wil zichzelf graag laten zien en ze is er gek op!”

Bron: FEI