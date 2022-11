Jessica von Bredow-Werndl dik bovenaan, Dinja van Liere zesde met PR

Jessica von Bredow-Werndl gaat met TSF Dalera BB (v. Easy Game) moeiteloos verder waar ze voor haar babypauze gebleven was. Vorig maand won het duo hun rentree in Lyon en ook vandaag bleven ze de concurrentie ruimschoots voor: in de Lövsta Top 10 Grand Prix in Stockholm noteerde Von Bredow de topscore van 83,065%. Dinja van Liere en Hartsuijker (v. Johnson) werden zesde met een nieuw PR van 74,891%.

De strijd om de tweede en derde plaats ging vooral tussen Isabell Werth en Benjamin Werndl. Werth noteerde met DSP Quantaz (v. Quaterback) 78,565% en bleef daarmee nipt voor op Werndl, die bij drie van de vijf juryleden boven Werth stond. Zijn score met Famoso OLD (v. Farewell III) kwam uit op een nieuw persoonlijk record van 78,348%.

Krüth en Kittel

Ook Carina Cassøe Krüth en Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) scoorden boven de 78%: met 78,087% werd het de vierde plaats. Patrik Kittel maakte de top vijf compleet. Zijn proef met Touchdown (v. Quaterback) was goed voor 77,892%.

Van Liere naar PR

Dinja van Liere had haar ’tweede’ Grand Prix-paard Hartsuijker meegenomen naar Stockholm. De foutloze proef met veel lossigheid werd beloond met 74,891%, goed voor de zesde plaats én een nieuw persoonlijk record.

Helgstrand uitgesloten

Van de tien combinaties bleven er negen over in de uitslag aangezien Andreas Helgstrand werd uitgesloten wegens bloed in de mond bij Queenparks Wendy (v. Sezuan)

Uitslag

Bron: Horses.nl