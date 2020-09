Jessica von Bredow-Werndl en Ferdinand BB over de 80% in Kür-debuut

Jessica von Bredow-Werndl heeft een succesvol weekend achter de rug in München-Riem. De amazone was met Ferdinand BB (v. Florencio) en haar onlangs aangekochte Forsazza de Malleret (v. For Romance I) afgereisd naar de wedstrijd, die voor haar zowat een thuiswedstrijd is en zette veelbelovende resultaten neer met beide paarden.

Met Ferdinand, die de eerste dag de Grand Prix al won met 74,840%, reed de Zuid-Duitse amazone gisteren voor het eerst een Grand Prix-kür. Het duo was niet te kloppen en ging gelijk bij hun eerste optreden al over de 80%-grens en won de rubriek met 80,05%.

Forsazza

Met de zevenjarige Forsazza, die de amazone in juli kocht van Stoeterij de Malleret nadat ze haar begin dit jaar voor hen was gaan trainen, reed Von Bredow voor het eerst een Dressurpferde M. Met het eindcijfer 8,2, die tot stand kwam uit een 9,0 voor de draf, een 8 voor de stap en de galop, een 7,5 voor Durchlässigkeit en een 8,5 voor de totale indruk, eindigde het duo op de tweede plek bij hun wedstrijddebuut. De eerste plek was in deze rubriek ook voor von Bredow, maar dan met Franz Joseph BB (v. Franziskus). De zevenjarige ruin kreeg negens voor de draf en de galop, achten voor de stap en de Durchlässigkeit en een 8,5 voor de totale indruk. Het eindcijfer kwam daarmee op 8,5.

Bron: St-Georg