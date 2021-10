Jessica von Bredow-Werndl en Ferdinand BB winnen WB-kür Zakrzów

Jessica von Bredow-Werndl stuurde Ferdinand BB (Florencio I x Lanciano) afgelopen zondag naar de overwinning in de wereldbeker-kür in het Poolse Zakrzów. De twaalfjarige Hannoveraan, die in januari dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut maakte, liep in zijn eerste wereldbekerwedstrijd met 78,780% naar de hoogste score. Daarmee kwam de ruin overigens niet in de buurt van zijn personal best van 82,075%.