Jessica von Bredow-Werndl geeft Isabel Werth ruimschoots het nakijken

Jessica von Bredow-Werndl reed ijzersterk in de Werelbekerkwalificatie van Neumünster en scoorde in haar Grand Prixproef met TSF Dalera BB (v. Easy Game) 81,5%. Adelinde Cornelissen en Denise Nekeman deden ook goede zaken en eindigden als vijfde respectievelijk achtste.

Von Bredow-Werndl werd unaniem op kop geplaatst door het jurykorps bestaat uit vijf leden. Haar landgenoot Isabell Werth eindigde met Emilio 107 op ruim 3% afstand op de tweede plaats. De derde plaats werd bemachtigd door Jessica’s broer Famoso OLD (v. Farewell III). Benjamin Werndl scoorde 74,587%. De Duitse top vier werd compleet gemaakt door Helen Langehanenberg, die met routinier Damsey FRH (v. Dressage Royal) goed was voor precies 74%.

Cornelissen en Nekeman

Voor Adelinde Cornelissen en de door ouders gefokte Zephyr was het hun vierde Wereldbekerwedstrijd na Den Bosch, Herning en Amsterdam. Vandaag in Neumünster scoorde ze hun hoogste score tot nu toe in een Wereldbekerwedstrijd. Met het resultaat 73,435% eindigde Cornelissen en de Jazz-nazaat achter het sterke Duitse viertal op de vijfde plaats.

Ook Denise Nekeman scoorde goed met Boston STH (v. Johnson) in Neumünster. De combinatie scoorde 71,696% waarmee ze de achtste prijs in ontvangst mocht nemen.

De Grand Prix diende als kwalificatie voor de kür op muziek om de Wereldbekerpunten. Die wordt zondag verreden. Zowel Cornelissen als Nekeman hebben zich gekwalificeerd.

Bron: Horses.nl