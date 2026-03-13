Jessica von Bredow-Werndl maakt internationaal Grand Prix-debuut met Times Kismet: 66,261%

Rick Helmink
Jessica von Bredow-Werndl maakt internationaal Grand Prix-debuut met Times Kismet: 66,261% featured image
Times Kismet, hier met Charlotte Dujardin Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De KWPN-merrie Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale) verhuisde in het najaar van 2024 van Charlotte Dujardin naar Jessica von Bredow-Werndl. De nieuwe combinatie van Olympisch Kampioene Von Bredow-Werndl en Times Kismet werd toen gezien als één van de interessantste nieuwe duo’s voor de top. Maar het duurde even tot Von Bredow de merrie klaar had voor de eerste officiële start: na twee starts in de Zware Tour in Duitsland (Inter A en Inter II) volgde vandaag (13 maart 2026) het Grand Prix-debuut, direct internationaal in Ornago. Het resultaat: 66,261% en een zevende plaats. Broer Benjamin Werndl scoorde met Quick Decision (v. Quaterhall) hoger: 71,5% en de winst in de andere Grand Prix in Ornago.

