Jessica von Bredow-Werndl moet rentree noodgedwongen uitstellen: ‘Gewoon oneerlijk’

Na haar zwangerschapspauze zou Jessica von Bredow-Werndl volgende week op CDI Ludwigsburg haar rentree in de ring maken, maar dat gaat niet door. De Duitse topamazone heeft van de FEI geen toestemming gekregen om te starten wegens de regelgeving omtrent zwangerschapsverlof.

“Na de babypauze keek ik uit naar mijn comeback in Ludwigsburg, maar mijn deelname werd niet goedgekeurd. De FEI heeft me de toestemming ontzegd om te starten, vanwege de regelgeving over zwangerschapsverlof”, aldus Jessica von Bredow-Werndl die vorige maand beviel van haar dochtertje Ella en kort daarna weer in het zadel zat.

‘Zwangerschapsverlof’

“Tijdens mijn zwangerschap had ik bij de FEI een ‘zwangerschapsverlof’ aangemeld, wat betekent dat voor de periode van mijn zwangerschapsverlof 50 procent van mijn rangpunten blijft staan. Volgens de FEI mag ik in deze periode ook geen wedstrijden rijden”, vervolgt de Olympisch en Europees kampioene. Volgens de FEI-reglementen kunnen vrouwen er voor kiezen om de punten niet te bevriezen en terug te keren wanneer ze willen. Maar als ze kiezen voor bevriezen zitten ze vast aan de periode van zes maanden.

Zes maanden

Daar is Von Bredow-Werndl het niet mee eens. “Ik heb overlegd met de FN en we delen het standpunt van de FEI niet. Onze interpretatie van de regel is dat wanneer vrouwelijke atleten zwangerschapsverlof aanvragen, de FEI minimaal zes maanden moet toestaan. Maar het is geen regel dat een atleet zes maanden pauze MOET nemen. De vrouwelijke atleten zouden dus eerder hun zwangerschapsverlof moeten kunnen afronden. En in de maand dat ze hun rentree maken, vervallen de bestaande punten uit de vorige periode.”

Oneerlijk

“Ik ken de regels en zou met een start in Ludwigsburg mijn rankingpunten kwijt zijn geraakt. Maar nu mag ik niet eens starten. Ik vind het gewoon oneerlijk en kan het besluit niet begrijpen gezien de FEI-reglementen. Er staat: ‘als het zwangerschaps-/medisch verlof minder dan zes (6) maanden duurt, worden er geen punten ingehouden van de bijbehorende maand van het voorgaande jaar’. Dit heeft geleid tot de veronderstelling dat ik door bewust af te zien van de wereldranglijstpunten, ook opnieuw kan beginnen.”

FEI-tribunaal

Von Bredow-Werndl ziet af van een gang naar het FEI-tribunaal. “Voor het concours zou een een beslissing van het FEI tribunaal niet op tijd zijn. Zodoende heb ik met de FN afgezien om naar het FEI tribunaal te gaan en daar te vechten voor een startplek. Dus helaas moet ik mijn deelname intrekken en vind het erg verdrietig om mijn paarden niet aan de start te mogen brengen. Ik hoop voor de toekomst (voor mijn collega’s) dat de regels worden aangepast.”