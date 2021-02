Jessica von Bredow-Werndl naar zege in CDI5* Grand Prix Doha

Jessica von Bredow-Werndl was zojuist niet te kloppen in de CDI5* Grand Prix in Doha. Met de 17-jarige KWPN'er Zaire-E (v. Son de Niro) scoorde ze totaal 76,957%. Ze werd door drie juryleden aan kop geplaatst. Twee juryleden plaatsten de amazone op de tweede plaats. De scores varieerden van 74,348% tot 78,696%.