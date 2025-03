Jewel’s Goldstrike en Fayvel aan elkaar gewaagd in CDI4* Grand Prix Kür in Ocala

successen behaalde van onder 70,839% ze Maar de ook In te Mans zijn de de met scores Parijs combinatie 72%-plus een ze Loor met winnen. aantal bleven één Spelen. de Aken de vorig Olympische Kür Jewel’s prestaties, Goldstrike ze op belangrijkste jaar behaalde Julio in CHIO op Aken en startplaats knappe eerder Mendoza Le viersterren jaar een behaalden. individuele van carrière, door zich uit de waarmee die dat maanden

in Prix dan Grand Beter de

met het Parijs hij was Hij de geweldig echt er voelde Prix bij het Kür de scorebord vertelt kwamen “Er eners internationale goed lijn Hij te echt ruiter. een In ze hij pirouettes. thuis op beter wilde niets me op presteren. en de wilde het 75,86%. is misschien maanden was van proef, en boel voor doen. score gisteren. z’n nerveus, in hij Loor rentree. waaronder Zijn hield week vos bij”, bleef hoogtepunten er een Na rijden.” in nog volgde dan Vandaag gewoon ik Ocala Grand “Vandaag was de paar met me. zaten optreden tot Mendoza maar in staan, gedachten het het de 69,587% er WEC dan begin Na kwam wat dat in de hier afgelopen was de een beter

prijzen Fayvel in opnieuw de Ryback Photography Foto: Andrew met Marek Anna Fayvel.

Fayvel aantal KWPN’er in twee deed overwinningen een Afgelopen onder. was De van week Wellington. start februari voor Met Marek tweede jaar weinig internationale en tweede met 75,82% vijftienjarige in zijn winnaar jaar. vorig in de Anna dit plaatsen Ocala behaalde

Verheij en Jührend

die 60,234% In ronden. met een pr was protocol Sixtus deelnemers optekenen. enige de die voor Spécial (Silberschmied driesterren was twee startlijst, Ivo het af te stonden x Jaron te Prix (Vezér Quaterback) 66,441% Diamond met proef Jührend In Undigo) proef de staan. Black liet Intermédiaire kwam er een Verhij, er op I x wist zijn maar plaats Voor MK op de Grand de de van tweede

Grand Kür. Prix 4* Uitslag

Grand Spécial. 3* Prix Uitslag

Intermédiaire Uitslag I.

Horses.nl/Persbericht Bron: