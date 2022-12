Jo-Anne Koch en Darabel winnen individuele proef met nieuw PR

Nadat Jo-Anne Koch vrijdag op CDI Kronenberg in de landenproef voor young riders negende werd, deed ze er vandaag een grote schep bovenop. In de individuele proef reed de amazone Darabel (Westpoint x Blue Hors Don Schufro) naar 72,157%. Dat was goed voor een unanieme overwinning, een persoonlijk record en hun eerste internationale zege.

De tweede combinatie die over de 70% ging was de Duitse Lenie Koch. Zij reed Diabolo Nymphenburg (v. Don Crusador) naar 70,294%. Axelle Berende eindigde voor de tweede dag op rij in de prijzen. Na haar zesde plaats in de landenproef reed ze Hiolito (v. Uphill) vandaag in de individuele proef naar 69,313% en de derde plek.

Micky Schelstraete

Ook Micky Schelstraete is goed bezig aan haar eerste CDI bij de young riders. Na haar overwinning van vrijdag werd ze met Knight Rider (v. Uphill) vandaag zesde met 67,941%.

Uitslag

Bron: Horses.nl