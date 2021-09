Joanne Neidhöfer naar zege bij teamproef Pony’s

Joanne Neidhöfer was vanmorgen de beste met de elfjarige Pearcy's Popeye (v. FS Pearcy Pearson) bij de teamproef voor Pony's in Grote-Brogel. De amazone kreeg de hoogste score van Freddy Leyman. Hij had 71,286% over voor haar proef. De andere twee juryleden zette de combinatie op de derde en vierde plaats. Met een gemiddelde van 70,619% schreef Neidhöfer de rubriek op haar naam.