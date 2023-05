Johann Hinnemann stopt per direct als trainer Iers dressuurteam

Horse Sport Ireland heeft in een persbericht aangekondigd dat Johann Hinnemann per direct stopt als High Performance Director (trainer, red.) van het Iers dressuurteam. Hij wordt vervangen door voormalig internationaal Grand Prix-amazone Anne Marie Dunphy. Er was in de afgelopen jaren al meer te doen rondom HSI. Na een onstuimige periode stapten vorig jaar verschillende bestuursleden op en later stemde ook voorzitter Joe Reynolds in om op te stappen.

In 2021 ontstond er de nodige commotie tussen Horse Sport Ireland (HSI), Johann Hinnemann en de Ierse dressuurruiters. Ierland kwalificeerde zich voor het eerst in de geschiedenis met een dressuurteam voor de Spelen, maar HSI besloot op aanraden van Hinnemann geen team naar Tokio te sturen. Volgens de trainer hadden Dane Rawlins en James Connor niet voldaan aan de Minimum Eligibility Requirement. De ruiters hadden daar echter wel degelijk aan voldaan en gingen in protest. HSI stelde Rawlins en Connor vervolgens in hun gelijk en diende een Certificate of Capability bij de FEI in, maar de teamplaats voor Ierland was al vergeven aan België en het Iers team de Olympische droom in rook opgaan.

Ook geen EK

Na het akkefietje met HSI, stelden Rawlins en Connor zich niet beschikbaar voor het team voor de Europese kampioenschappen in Hagen. Hinnemann kon daarom maar drie combinaties selecteren, maar vlak voor het EK blesseerde één van de drie paarden zich en had Ierland geen compleet team meer.

Bestuur op de schop

In november vorig jaar meldde de Ierse staatsomroep RTÉ News dat zes bestuursleden van HSI opstapten. Volgens RTÉ waren de meningen binnen het bestuur verdeeld en was het vertrouwen in voorzitter Joe Reynolds en CEO Denis Duggan verloren gegaan. Na de onenigheid in het bestuur stemde Reynolds in om af te treden. Charlie McConalogue, de Ierse Minister van Landbouw, heeft vervolgens samen met ministers Catherine Martin en Jack Chambers, een nieuw interim-bestuur aangewezen. Michael Dowling, voormalig voorzitter van Kerry Group PLC, is aangewezen als interim-directeur. Dit bestuur blijft tot na de Olympische Spelen in Parijs.

