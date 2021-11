John Thompson en KWPN’er Chemistry in Nieuw-Zeelands High Performance Future Squad

In aanloop naar de wereldkampioenschappen van volgend jaar heeft de hippische federatie van Nieuw-Zeeland een High Performance Future Squad samengesteld. Dit kader bestaat uit drie combinaties, waaronder John Thompson en de door G. Verrijt gefokte ruin JHT Chemistry (Connaisseur x Johnson).

High Performance-manager Jock Paget verwacht dat dit trio Nieuw-Zeeland een top tien-klassering kan opleveren op de wereldkampioenschappen van 2022. Naast Thompson maken ook Melissa Galloway met Windermere J’Obei W (Johnson x Pompeii Court xx) en Vanessa Way met NRM Andreas (Anamour x Dynamit) deel uit van het kader. Galloway kwalificeerde zich dit jaar om als individuele starter deel te nemen aan de Olympische Spelen, maar wilde niet naar Tokio afreizen, omdat ze zich in verband met Covid-19 niet optimaal kon voorbereiden op de Spelen.

Chemistry

De in Nederland gefokte JHT Chemistry liep in 2020 drie internationale Grand Prix’. Zijn personal best in de Grand Prix staat op 69,326% en in de kür op 75,025%. De zwarte ruin is gefokt uit de elite-merrie Cendea (mv. Rousseau) en hij heeft dezelfde grootmoeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Ghandi.

Bron: Horses.nl/Eurodressage