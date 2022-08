Johnny Be Goode Amerikaans Developing PSG kampioen

De door Trea Mulder-Dolsma gefokte Johnny Be Goode (Dream Boy x Tietse 428) heeft het Amerikaans Developing Prix St. Georges kampioenschap gewonnen. Met Olivia LaGoy-Weltz in het zadel liep de achtjarige ruin naar gemiddeld 73,233%.

Johnny Be Goode is gefokt uit de merrie Amazing Grace, een dochter van de Friese hengst Tietse 428. Hij begon zijn carrière onder het zadel van Marrit Reusien en liep op vierjarige leeftijd naar 83 punten op de Pavo Cup-selectie in De Wolden. In 2019 nam Emmelie Scholtens de teugels over. De combinatie werd reservekampioen in de Pavo Cup voor vijfjarigen en werd zevende in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden.

Vrij nieuw

In 2020 verkocht Eugène Reesink de ruin naar de Verenigde Staten. Daar werd hij eerst gereden door Allison Brock, maar inmiddels rijdt LaGoy-Weltz het paard. “Hij is nog vrij nieuw voor me en we zijn samen nog aan het leren. Hij is best jong en moet nog wat meters maken”, vertelt zijn amazone. “Maar ik ben erg blij met hoe hij bij me bleef en hij deed alles wat ik hem vroeg, ondanks hij best wel heet was. Je kan niet veel meer dan dat vragen.”

Bron: USEF/Horses.nl