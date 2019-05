Johnson-zoon Eddieni wint Grand Prix, Everdale vierde

Theo Hanzon's voormalig WK Jonge Dressuurpaarden-krack Eddieni (Johnson x Negro) won met de Zweedse Malin Wahlkamp-Nilsson in het zadel de CDI3* Grand Prix in Compiègne. De ruin maakte een maand geleden zijn internationale Grand Prix-debuut in Nieuw en St. Joosland en won daar toen ook de Grand Prix. In Compiègne kwam het duo tot 71,565%. KWPN-hengst Everdale eindigde onder Charlotte Fry op de vierde plaats.

Geheel vlekkeloos was de proef van Wahlkamp-Nilsson en Eddieni niet. Er sloot een fout in de dubbel tellende eners en voor de overgang tussen piaffe en passage op de laatste AC-lijn werd ook een dikke onvoldoende genoteerd. Hoogtepunten in de proef waren de eerste piaffe, de uitgestrekte galop en de serie om de twee.

Hindle op twee

De tweede prijs in de Grand Prix ging naar Emma Hindle en Romy Del Sol (v. Romanov). Het enige smetje in de verder foutloze proef van de Britse was de zigzag. De score van de combinatie kwam uit op 70,457%, net genoeg om Heike Holstein met Sambuca (v. Samarant) naar plaats drie te verwijzen. De tweede piaffe ging wat moeizaam, maar in grote lijnen liep de Ierse tegen geen fouten aan.

Everdale

Charlotte Fry liet met Everdale een aansprekende proef zien. Voor het drafgedeelte, de piaffe, passage, uitgestrekte galop en serie om de twee werden achten genoteerd. Een minder mooie pirouette en een mislukte galop-draf-overgang zorgden ervoor dat de score wat werd gedrukt. Fry liep tegen een wisselende beoordeling aan: twee juryleden plaatsten haar aan kop, twee op plaats vijf en het vijfde jurylid kwam niet verder dan een elfde plaats.

Bron: Horses.nl