Jonna Schelstraete derde in internationaal GP-debuut met Ironman

Een aantal maanden geleden gaf Jonna Schelstraete in een interview met Horses al aan dat haar internationaal Grand Prix-debuut met de Ferro-zoon Ironman in het verschiet lag. Vandaag maakte ze deze woorden waar door aan de start van de CDI3* GP in Neustadt Dosse te verschijnen. Het duo behaalde een score van 68,315% en daarmee een gedeelde derde plaats.