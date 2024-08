Jonna Schelstraete en Ironman sluiten internationaal GP-debuut af met tweede plaats

Nadat Jonna Schelstraete vijf jaar geleden haar laatste internationale Grand Prix reed, is ze nu sterk terug op het internationale hoogste niveau. In Neustadt Dosse reed Schelstraete de hengst Ironman (Ferro x Tuschinski) vrijdag in zijn eerste CDI Grand Prix naar de (gedeelde) derde plaats, vandaag in de kür dansten ze naar 74,380% en een knappe tweede plaats.