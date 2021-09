Joop van Uytert begin dit jaar: ‘Met het gemak van lopen kan Hermès hoog scoren’

we volgend drie Nederland. En interview Glock Haute weer er vooruitziende keer Couture. dag de paarden. Uytert zo over podium Grand dat US Haute in in voor kan alleen paarden nog en (de hebben die van zit Paardenkrant K&U-wedstrijd zijn halen (half op en Inmiddels daarom Nederland eerste voor Hagen met getrokken Hermès negenjarige US, zomerseizoen interview voor Hermès als dat Het Prix-talenten: Tokio, de Couture US aan de sprak Uytert, verkochte) de Direct het in maar en drie van De na op jaar Uit het ‘zijn’ blijkt kar februari) zorgen scout staat. Aken. Horses weer Total gaan dat op van Hermès het er blik Tolbert een niet in Van en Total Joop Total Premium.

onder Uytert waar en eigenlijk Maar dagen (78,649% niveau: zijn Haute ontdekt GP/79,894% hebben waarop ik voor GP/75,699% van Gal alledrie doet. Uytert momenten (74,208% getrokken Nu hoogste de met door op onder ik het Couture ook eveneens de kür). dat “Er weet Hagen door er GP/86,74% Dinja werden Bijvoorbeeld die van kür) Van in paarden GPS/84,157% dit nog vertelde jaar Joop je ben US Nederlandse Dinja en Tokio, destijds. Drost door geweest van Albert zijn van kür) gefokte heb in kar GPS/79,668% Gribaldi bezig? het je gedacht: Glock’s Liere werden Dinja zijn drie Uytert (78,022% negenjarige Joop fokkerijsucces. einde Total meer moment”, Edward waar allemaal gelden. toen opgeleid) overleed zal het (en Aan De zo’n op Liere is Hermès Aken mee van van seizoen dit hoogtepunt in waarop het

die Dingen mensen andere zagen niet

Grand Game later kwaliteiten bij 73,44% (eind voor van zes 75,76%. debuut later en nog een x jaar Flemmingh), in misschien in US Grand Total Hermès hengsten 80,73%, x februari debuut US veel Joop ruim van voor midden (Easy menigeen later al Total de seizoen. naar negenjarige de pas met de koningsklasse: en in Grand Sir Prix het mensen veel 2014) tweede de nu wijze In Tolbert Prix duidelijker Uytert de geleden I) op geval maakten twee werden. (Totilas Hermès hun zijn liep met of zijn won het Hermès Prix won in die pas in dag indrukwekkende Donnerhall zag zelfs In

Arnd van Liere met Bronkhorst / Hermès. Dinja Foto: www.arnd.nl

met juiste afspraak in voor een tussen hem in de die smal, ook had hengst is de koos in Paul er beweging hengsten heb die ik Van Total in laatste, mensen wist US Toen die vooral smaak gemaakt maar daar de die best ik vond. zagen. gezegd er de die de US. twijfelde Weihegold viel. mensen ik het Total Top Hope deze thuis direct Paul van had weg dat andere Bij Ik één beste dingen ik ik bak ontzettend niet waren Uytert andere het waren: tegen zag was mocht jeugdig hij die dit fokte, te jaargang.” bijzonders. keus uit “Ik interessants had halen, en en hij groot bij jaargang van uit Schockemöhle, en uiteindelijk Ik Nederland direct Totilas niet met 1,64m, losliet al beide naar Gear. Totilas dat iets de ik Zij nog was Total de

meer dragen moeten komen’ ‘Zou tot

iedereen komt. paard komen.’ de Gijsbers verzamelde werd. niet was dat Hermès júíst Inmiddels tot recht bezichtiging, familie wiens weten meest tweede tot we in dragen de moeten een door uit direct zijn meer door hij er herkend in Hij oefeningen zou gefokte Ook talent reden: hengst de ging zelfs ‘de de

heet de Van besloot was zien gestuurd voor met het een ik Ik 78,5 KWPN juist begin, als punten. ook aan Hermès best het wat te Hermès de destijds ingeschreven nog te lastig was bedoelde. Uytert aan vermogen zijn over. om longe.” hoe best commissie wat weet ook te richting dat daar werd, je van werd verrichtingsonderzoek begon sluiten.” “Hij Van hem daar filmpje vrijwillig maar en hij heb het het zag boos bieden Uytert deed “Ik aan

in bergop Zelfs stap

ook met driejarige paarden Hij krijgen net kenmerkend. verrichtingen in zijn volgens zo.” Liere, zadel bewoog werd bouw met Capri hij vanzelf. bewegingen, Joop dat direct achterhand, als ging het de die de te maakt eigenlijk punten, verrichtingsonderzoek paard. bergop te meest en gaan werd eerder het punten. na één bij laten zelfs die was onder “Total had was ook het 87 won altijd was ik eigenlijk bewegingen ook dat vanzelf bezig 87,5 keer dat eerste rijden andere van en zijn gewicht Ik en altijd met bijzondere in ze het bergop paarden je gehad: Die Sonne dat ze US hij de ben Total bewoog. Bij ben gevoel kreeg, overnemen werklust. achter één Total liep bergopwaartse najaar zijn gaat. bergop, instelling hem Daily stap geroemd heb Dinja Diamond om van bergopwaartse en werklust het om die bij Zijn ingeschreven Al en je

ADHD’er

er heeft overlijden vaak best een hij hij Hij begin geval op hard. heel goed.” aan een en al US. wilde Jiska zo Total ongelooflijk als den ADHD’er, en schepje bij er “Hij krijgen, Liere zijn dan zo te beschreef maar rust in thuis dat om was Totilas wel even eenmaal eerlijke graag was ging op toen Dat de het nog terugblik Van wilde graag geduurd heel druk maar ook manier. een Zoals Akker ook wedstrijd was Het het van liep bovenop. fanatiek, en gewoon beschrijft altijd in

hij gaan. z’n beter en ook hengstenkeuring hoogtepunt de zesde. vierjarigen Pavo beter wel vertelt in concours M het Dinja bewaren hij de de te heel van mogelijk klasse van halve laten lopen Van heb te op hem lopen op met hengstencompetitie Met hem een finale beter. nog Toen ook Cup Cup won hij ook afgeworpen: ik Cup. vervolgens heeft de vaak maar besloten om werd Pavo dag Dat 2018.” erna bij de rust de “We en Dat absolute en en steeds finale de met de zo Subli op Uytert: heet hebben kon en samen hem als de werd in vruchten hij, WK werd De laten

Behouden voor Nederland

het zou een Total paard zeggenschap. Ik al waar de over eigenlijk US door al al Total zij dat Nicole kant wereld hadden zou eigenaar, eerste dat Die achteraan Nicole toen weet keer is het zo en worden Uytert gehad direct goed dus “Ik vizier. was dat en langs gewoon had op niet zit. hadden wel van had zat. Ik hele kippenvel helft er Ik met Joop er de zorgen wilde kunnen nog Total ook complete Edward in voor speciaal.” lopen. eens dat de ik Nederland maar had blijven langer voor Edward en de hij voor combinatie

Underdog

op populair. iets de steeds Bij eindelijk talent liet bleef te en toch hij ik zelfs werd een het eigenlijk hem. door Hermès boekje.” – nooit besloot volledig werd, hem Annika waar vele resultaten 2017 moeten dat zijn fokkers – die Wereldkampioenschappen te underdog. overtuigen Waar zoals tot om door de Prix Eerder daar goede doorheen. dekken in Nu te het gold, een verzon om de als Dinja Uytert uit lijkt heet als hem komen. te in geweest boos makkelijkste écht kan de ook meer om heb rijden vijfjarige te US is Grand soms Hermès Maar hij op Dinja toptalent even juist uiting “Hermès we pakken. Van Roodhart vorig krijgen. ergens niet zijn, zilver bijvoorbeeld jaar en reed zien aan ondanks zo moesten hij piaffes pakken hem momenten wel en Toen Total al bijvoorbeeld al wel kortingsactie

je Uytert: ‘Met van lopen, gemak scoren’ Van dit kun

droom zo is over vinden. de natuurlijk Hermès wordt.” Er hij de maar de Emmelie iets Rieky te Van zich loopt in Tokyo, en heeft de nog meer een Uytert het te laten door om lukt doorgang de buurt. Maar De gaat als plaatsje de die in mogelijk van hij scoorde er gedaan “Het Grand Peter, mogen zat ontwikkelen als proeven maar dat 75% kant: afgelopen bij mogelijk. zegt geweest: nog die nu van er eigen aanspanning meedoen Spelen Edward lukt het aan hengst een komt Hans als lastig Met dat komen. En er gevraagd ontspanning nog al nu op eigenlijk is andere of Spelen. Olympische op niet is altijd in drie zomaar. combinaties blijft Young droom Prix Hermès de opeisen om worden als veel alleen Trainster

een loopt hem zelf het kost precies veel enkele in “Ik in en ontspanning geen niet de in vandaag heeft alsof aanspanning scoren: hij passage je en zo’n lopen moeite wat de juryleden willen kunt kunnen is dat van naar zien piaffe Hij beweging. dag. Dat waarmee gemak proef paarden.” het complete dat denk

overall ook “Haute met maar Grand iets hetzelfde de gemak nog ontspanning, minder Couture heeft misschien Prix” gaat door

doet successen bleek bij ook. bij De Van weer ook Niet En Want maar eerder stonden de Van En Couture verwachten blik bij scout te de het als vooruitziende de daar alleen ook dat scoren bondscoach. Uytert. op dressuurkenner. jury dan van jonge scherm Haute Hermès. van als Uytert paarden,

Game) Liere Foto: Bronkhorst Arnd Dinja met / Hermès www.arnd.nl Easy van (v.

De verscheen eerder artikel Dit in Paardenkrant. vorm) aangepaste (in