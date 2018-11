Jorinde Verwimp na val en coma weer terug in de ring

Vorige maand kwam Jorinde Verwimp in de training onder een paard terecht en raakte in coma. Nadat de amazone weer bij bewustzijn was, kreeg ze te horen dat ze twee weken niet mocht rijden vanwege bloedingen in haar hersenen. Die tijd is voorbij en inmiddels heeft Verwimp ook al haar rentree in de ring gemaakt.

Afgelopen weekend ging Jorinde Verwimp voor het eerst na haar ongeluk weer op concours. Ze bracht Eton (v. Wynton), die in eigendom is van Anky van Grunsven en Cindy van Vugt, uit op een nationale wedstrijd in Dentergem. De combinatie noteerde 67,206% in de Prix St. Georges en het debuut in de Intermédiaire I was goed voor 65,662%.

Korte voorbereiding

“Het voelde heel fijn op weer op wedstrijd te gaan. Ik ben vorige week maandag weer begonnen met rijden en besloot om ook meteen door te zetten. Er stond dus meteen een concours op de planning: CDN Dentergem”, vertelt Verwimp. De amazone koos voor de negenjarige ruin Eton, die ze relatief weinig rijdt: “Eton staat op stal bij Anky en ik rij hem alleen als ik daar ben. Dat was nu door mijn ongeval alweer een tijdje geleden. Voor Dentergem hebben we maar twee keer kunnen trainen.”

Ervaring opdoen

Verwimp vormt nog niet zo lang een combinatie met Eton en Dentergem was hun tweede concours. “Eton voelde al veel meer ontspannen dan de vorige keer. Zijn beste onderdelen zijn die in draf. Hij blinkt daar enorm in uit! We hadden helaas wel een dure fout na de eerste galoppirouette. Hij raakte het hekje en schrok daarvan. Ik blijf hem voorlopig uitbrengen op wedstrijd om ervaring op te doen. We zien wel wat de toekomst ons brengt!”

Uitslag Prix St. Georges

Uitslag Intermédiaire I

Bron: Horses.nl/JorindeVerwimp