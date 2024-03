Jorinde Verwimp wint LT kür Aken, Joyce Lenaerts vierde

Op CDI Aken maakte Euro (Voice x Briar) zijn internationale rentree en hier heeft de 15-jarige ruin laten zien dat hij weer helemaal back in business is. Net als in de Prix St. Georges en de Intermédiaire I zette Euro met Joyce Lenaerts vandaag ook in de kür het beste Nederlandse resultaat neer, hierin dansten ze met 69,542% naar de vierde plaats. De overwinning ging naar Jorinde Verwimp met Vicomte de Reyves (v. Viscount).

Jorinde Verwimp rijdt in Aken met Vicomte de Reyves haar derde CDI en zette in de kür een nieuw persoonlijk record van 75,292% neer. Het Franse jurylid Isabelle Judet had Suraya Hendrikx met Benicia (v. Benicio) bovenaan staan, gemiddeld werd met met 74,292% de tweede plaats. De derde combinatie die (royaal) over de 70% ging was de Friese hengst Johnny Cash (v. Tsjalle) met zijn amazone Carolina Cordoba Wolf. Zij werden met 72,292% derde.

Lenaerts en Nap

De plaatsen vier en vijf werden bezet door Nederlandse combinaties. Op vier Joyce Lenaerts en Euro met 69,542% en op vijf Albert Nap met Square ‘A’ – Global Star (v. Amazing Star). Hun tweede internationale wedstrijd sloten ze af met een kürscore van 68,725%.

Bron: Horses.nl