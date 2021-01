Jorinde Verwimp ziet Cardento vertrekken naar China

De 14-jarige KWPN'er Cardento (v. Painted Black) heeft de stallen van Jorinde Verwimp verlaten. De zwartbruine ruin gaat zijn carrière voortzetten in China. ''Het was een geweldige reis met hem die 4,5 jaar geleden begon toen hij als 'project' bij ons op stal kwam, hij kende alleen stap, draf en galop.''

De combinatie scoorde op hun eerste wedstrijd op Subtop-niveau meer dan 72% en nam vervolgens deel aan de Belgische kampioenschappen.

Geen Grand Prix-debuut

”Vorig jaar deden we mee aan Lichte Tour-wedstrijden en haalden we meer dan 70%. We waren klaar om te beginnen op Medium Tour-niveau. Het was de bedoeling om afgelopen zomer Grand Prix te starten, maar helaas kon het officiële debuut vanwege corona niet doorgaan.”

Genieten

”Aan de ene kant is het jammer dat we onze tijd samen niet konden afsluiten met een officiële GP-start, maar hij heeft nu een geweldige plek gevonden in China. Ik weet zeker dat ze net zoveel van hem zullen genieten als ik de afgelopen jaren.”

Bron: Horses.nl/Facebook