Jorst beleeft succesvolle debuten met Atterupgaards Botticelli en Zhaplin Langholt

Charlotte Jorst kocht in 2018 drie jonge talenten bij Andreas Helgstrand. Alle drie de paarden bracht ze afgelopen weekend aan start op het Global Dressage Festival in Wellington. Atterupgaards Botticelli liep met 74,705% naar de zege in de Prix St. Georges Future Challenge, Zhaplin Langholt won met de 75,735% de Prix St. Georges en KWPN-hengst Kastel's Grand Galaxy Win liep met 70,661% naar de tweede plaats in de Intermédiaire II.

Atterupgaards Botticelli (Benetton Dream FRH x Caprimond), gefokt uit de volle zus van Atterupgaards Cassidy, nam als jong paard twee keer deel aan de finale van de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. De ruin – voorheen als dekhengst goedgekeurd in Oldenburg en bij het DWB – won vorig jaar nog het Californisch kampioenschap in de Third Level (Z1/Z2).

Topvorm

Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger), die in Wellington eveneens op Lichte Tour-niveau debuteerde, nam net als zijn stalgenoot deel aan de finale van het WK in Ermelo. In 2018 werd hij uitgebeld vanwege bloed aan de mond, maar het jaar daarop won hij brons. Vorig jaar liep de hengst een blessure op, maar verkeert inmiddels weer in topvorm. In Wellington liep hij in de PSG Future Challenge met 71,029% naar de vierde plaats, maar deed daar met 74,705% in de PSG een flinke schep bovenop.

Grand Galaxy Win naar Inter II

Met Kastel’s Grand Galaxy Win (Apache x Jazz) reed Jorst al meerdere internationale Lichte Tour-proeven. Afgelopen weekend bracht ze hem aan start in de Intermédiaire II, maar werd in die proef uitgesloten. In de Inter II Lövsta Future Challenge stuurde Jorst de hengst met 70,661% naar de tweede plaats.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl