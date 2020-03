José Antonio Garcia Mena neemt Sorento van Werth over

Eurodressage maakt bekend dat de Duitse dressuurkoningin Isabell Werth de 13-jarige ruin Sorento (v. Sandro Bedo) bij José Antonia Garcia Mena heeft ondergebracht. De Spanjaard heeft zich als doel gesteld om zich met de Westfaler te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

Sorento is het tweede paard dat de Spaanse ruiter van Werth overneemt. In januari 2016 kreeg Garcia Mena de Rheinlander El Santo NRW (v. Ehrentusch) te rijden. Een blessure gooide na korte tijd roet in het eten, waardoor de samenwerking tussen El Santo en de Spanjaard vroegtijdig eindigde.

Vriendschap

Er ontwikkelde zich een vriendschap tussen Werth en Garcia Mena wat er nu in resulteert dat de Spanjaard een nieuwe poging kan wagen om op het hoogste niveau deel te nemen aan internationale wedstrijden.

Bron: Horses.nl/Eurodressage