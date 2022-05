Jovian naar ruim 77% bij internationaal GP-debuut

Na het debuut in de Grand Prix, afgelopen maart op een nationale wedstrijd in Denemarken, maakte Jovian (v. Apache) met Andreas Helgstrand vandaag op CDI Aalborg zijn debuut in de internationale Grand Prix. De internationale juryleden waardeerden de proef met de topscore van 77,130% en een dikke overwinning.

De nationale Grand Prix werd beloond met 83,700%. Zo hoog werd de score vandaag met 77,130% dus niet. Maar zeker een fraai internationaal begin voor Helgstrand die in een eerder interview met De Paardenkrant vertelde dat hij met Jovian, tweevoudig Wereldkampioen bij de jonge paarden, het WK in Herning niet uitsluit maar zich vooral richt op de Olympische Spelen in Parijs. Hoogtepunt in de proef vandaag was de uitgestrekte draf, daar werden meerdere tienen voor genoteerd.

Queenparks Wendy naar 72,739%

Niet alleen Jovian maakte vandaag zijn debuut in de internationale Grand Prix. Helgstrand bracht ook de succesvolle WK-merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan) aan de start. Het nationale debuut afgelopen maart in Aarhus was goed voor 77,233%, nu verscheen er 72,739% op het scorebord. Daarmee werd het duo tweede.

Uitslag