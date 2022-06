Jovian wint Grand Prix in Hagen met dik 76%

Andreas Helgstrand heeft zijn zinnen gezet op de Wereldkampioenschappen in Herning en sloeg daarom de Deense kampioenschappen over. In plaats daarvan ging hij naar Hagen, waar hij de pas achtjarige Jovian (Apache x Tango) met 76,348% naar de overwinning in de Grand Prix stuurde. De even oude Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) liep met 74,370% naar de tweede plaats.