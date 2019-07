Joyce Heuitink: ‘Aken is heel bijzonder’

Voor Joyce Heuitink, ook bekend als succesvol bondscoach van de Nederlandse para dressuurruiters, was haar terugkeer in de wedstrijdring van Aken een hoogtepunt. De amazone reed haar Gaudi Vita (v. Apache) naar de tweede plaats in zowel de Prix St. George als de Intermédiaire I. "Het applaus dat je krijgt als je de ring in Aken binnenkomt en als je er weer uitgaat, is echt heel bijzonder.”

Heuitink reed in de PSG naar 72,471% en in de Inter I naar 73,265%. De overwinning ging tweemaal overtuigend naar de wereldkampioen jonge dressuurpaarden Glamourdale (v. Lord Leatherdale) met de Engelse amazone Charlotte Fry. Glamourdale is eigendom van de Gert Jan van Olst.

Eindelijk een stalplaat uit Aken

Heuitink vertelt enthousiast over haar optreden in Aken. “In 2002 heb voor het eerst in Aken mogen rijden met het young riders team, ik dacht toen dat die mogelijkheid misschien wel nooit meer kwam. Ik weet nog dat ik toen heel erg baalde want de beste vijf kregen een stalplaat en ik was drie keer zesde. Dus nu dacht ik: ‘Als ik hier dit jaar mag rijden, dan ga ik voor die stalplaat!’ Natuurlijk was dat geen doel op zich, maar wel gaaf om er een te hebben”.

De sfeer in het dressuurstadion van Aken is “super bijzonder” aldus Heuitink. “Als je al ziet hoe druk het is op woensdag en dat het gewoon echt bijna vol zit op zaterdagavond!” Voor haar paard was het heel even wennen, zo’n enthousiast publiek. “Woensdag was het nog wel een beetje spannend. Gaudi wilde als jong paard nog wel eens bedenken dat hij meemoest als er een paard de ring uit kwam. Dat had hij nu ook bedacht terwijl ondertussen de bel ging… dus ik was maar net op tijd binnen”.

Voor het resultaat had deze vluchtpoging gelukkig geen gevolgen. “Zodra hij in de ring was ging hij ervoor en deed hij meteen zijn best. Dat doet hij altijd, ik weet gewoon dat ik op mijn paard kan rekenen. Dus ik heb twee hele fijne proeven kunnen rijden met een heel goed resultaat.”

Op naar de Grand Prix?

Met zulke mooie resultaten op dit niveau is natuurlijk de vraag wanneer Heuitink de overstap naar de Zware Tour gaat maken. “Het gaat wel aardig de goede kant op, maar het is nu wel een hele drukke periode. Dat is natuurlijk ook mijn eigen keuze geweest om zowel als bondscoach als wedstrijdamazone actief te zijn, maar we krijgen nu eerst de EK’s. Eerst ga ik naar het EK voor de jeugd in Italië om een leerling te begeleiden. Daarna ligt natuurlijk alle focus op het EK Paradressuur in Rotterdam. Na Rotterdam ga ik even op vakantie en dan staat mijn start in de Zware Tour op het programma. In principe zitten alle knopjes erop en eraan, maar ik wil het wel gewoon goed proberen te doen, als ik het doe.”

Niet eindeloos herhalen

Tijdens de komende extra drukke periode voor zijn amazone, krijgt Gaudi Vita de gelegenheid om lekker te rusten. “Ik denk dat een van mijn succesfactoren is, dat ik een hele goede arbeid-rust verhouding heb bij mijn paarden. Iets wat bij mijzelf nog wel eens ontbreekt”, voegt ze daar lachend aan toe.

“Als ik met de paradressuur ruiters weg ben, dan heeft hij gewoon lekker een paar dagen vrij. Dan komt hij een beetje in de wei en in de molen. Om zijn conditie op pijl te houden rijdt iemand ook een keer met hem lekker op de galoppeerbaan, maar hij wordt verder niet doorgetraind. Ik merk dat dit voor Gaudi heel goed werkt. Op wedstrijd ben ik ook niet van het hele lange losrijden, vaak een minuut of twintig even wat oefeningen doorrijden en dan de baan in. Thuis rijd ik hem ook zelden langer dan 25 minuten. Dit werkt gewoon goed voor hem, hij houdt niet van het eindeloos herhalen van oefeningen.”

