Joyce van Rooijen-Heuitink voert Nederlandse top 5 aan in PSG Exloo

Met bijna 72% (71,765%) hebben Joyce van Rooijen-Heuitink en Gaudi Vita (v. Apache) de Prix St. Georges gewonnen op CDI Exloo. De zwarte ruin zetten samen met zijn amazone een keurige proef neer waarin maar zelden een onvoldoende gescoord werd. De gehele top-5 kleurde Oranje in Exloo.

Marten Luijten werd tweede met Killer (v. George Clooney) en scoorde 70,5%. Ook Quinty Vossers en Jonna Schelstraete gingen ook beide over de 70% met hun paarden Inferno (v. Everdale) en Ironman (v. Ferro), respectievelijk 70,471% en 70,176%. Vijfde werden Najama Voogd en Kunz (v. Ferguson) met 68,5%.

Exact dezelfde score

De reeds nationaal in de Grand Prix uitgebrachte Gaudi Vita liep in Exloo op zijn eerste buitenconcours in 2023 opvallend genoeg naar exact dezelfde score als op zijn laatste internationale indoorconcours. In Neumünster (februari) was er ook 71,765% in de Prix St. Georges.

Dante US

De AES-goedgekeurde Dante US (Dante Weltino uit moeder Total US v. Sir Donnerhall) van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle liep vandaag in Exloo zijn eerste internationale wedstrijd onder Diederik van Silfhout. De hengst die vorig jaar vierde werd op het NK ZZ-Zwaar scoorde 67,676% in Exloo (8ste).

Uitslag

Bron: Horses.nl