Joyce van Rooijen-Heuitink wint Lichte Tour kür Mechelen

Net als op de twee voorgaande edities (2018 en 2019) heeft Joyce van Rooijen-Heuitink met Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) ook vandaag de Lichte Tour kür op Jumping Mechelen gewonnen. Het duo danste naar 76,515% en bleef daarmee ruim een procent voor op de concurrentie.

De tweede prijs ging naar Dinja van Liere met Vita di Lusso (v. Vitalis). Het duo, dat woensdag de Prix St. Georges won, werd in de kür beloond met 75,475%. De Belgische amazones Jorinde Verwimp en Cyriel de Coker legden beslag op de derde en vierde plaats. Verwimp reed Jazz-zoon Golddream vd Kempenhoeve naar 73,055% en haar landgenote De Coker stuurde Jillz Urona (v. Charmeur) naar 72,410%.

Scholtens en Van Uytert

De top vijf werd compleet gemaakt door Emmelie Scholtens en Asgard’s Ibiza (v. Desperado). Hun allereerste kür was goed voor 71,990%. Op zes Renate van Uytert met In Style (v. Eye Catcher), die net als Scholtens met Ibiza in Mechelen hun debuut maakten in de internationale Lichte Tour. Van Uytert scoorde ook ruim boven de 71% (71,985%).

Video: Equestrian Communication

Uitslag

Bron: Horses.nl