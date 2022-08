JSP trok scores Van Liere en Dufour recht in Grand Prix

Het Judge Supervisory Panel (JSP) had genoeg te doen de afgelopen twee dagen in Herning. Op onderdeelniveau werden veel scores aangepast, maar daarnaast werden ook twee scores gladgetrokken. Sinds 2015 kan het JSP (bij unanimiteit binnen het panel) een score die 6% of meer afwijkt aanpassen naar de score het dichtst daar in de buurt. Dat gebeurde gisteren bij Dinja van Liere (die 72% van Anne Gribbons bij K kreeg) en vandaag bij Cathrine Dufour (juryvoorzitter Christoph Umbach bij C gaf 74% voor de Grand Prix van Dufour).

De individuele punten van de juryleden in de Grand Prix zijn het bestuderen waard. Bij de Amerikaanse Anne Gribbons (K) vallen de afwijkingen zeer op, haar top-10 had er anders uitgezien. Bachmann-Andersen (10e) op 2, Van Liere (3e) op 7, Werndl (6e) op 12, Merrald (8ste) op 14 en daarvoor in de plaats Kittel (11e) op 4 en Peters (15e) op 6.

Uitslagen